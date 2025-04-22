Yunak'ta Ev Taksiti İçin Biriktirilen Altın ve Para Çalındı
Konya'nın Yunak ilçesinde, iş yerlerine gitmek üzere evden ayrılan bir çift, geri döndüklerinde ev taksiti için biriktirdikleri paranın çalındığını fark etti. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.
Konya'nın Yunak ilçesinde bir eve giren hırsız, ev taksiti için biriktirilen bir miktar altın ve parayı çaldı.
Olay, Yunak Merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza ve Ayça Ş. çifti sabah iş yerlerine gitmek üzere evden ayrıldı. İş bitimi eve döndüklerinde ev taksiti için ayırdıkları paranın yerinde olmadığını fark eden çift, eve hırsız girdiğini anlayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa