Yunak'ta Ev Taksiti İçin Biriktirilen Altın ve Para Çalındı

Konya'nın Yunak ilçesinde bir eve giren hırsız, ev taksiti için biriktirilen bir miktar altın ve parayı çaldı.

Olay, Yunak Merkez Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza ve Ayça Ş. çifti sabah iş yerlerine gitmek üzere evden ayrıldı. İş bitimi eve döndüklerinde ev taksiti için ayırdıkları paranın yerinde olmadığını fark eden çift, eve hırsız girdiğini anlayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KONYA