Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımına Moral Kahvaltısı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DoubleTree By Hilton Oteli, TFF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımına moral kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya katılan Yüksekova'nın yönetimi, futbolculara başarılar diledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DoubleTree By Hilton Oteli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımına moral kahvaltısı verdi.
Otelde düzenlenen kahvaltıya DoubleTree by Hilton Yüksekova Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çobanoğlu, Yüksekovaspor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Programda, Kocaeli maçı öncesinde kadın futbol takımına başarılar dileyen Başkan Çobanoğlu, kahvaltı sonrası futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ