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Yüksek Karlı Fon Vaadiyle Dolandırıcılık Davasında Ara Karar

Yüksek Karlı Fon Vaadiyle Dolandırıcılık Davasında Ara Karar
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Yüksek karlı gizli fon vaadiyle tanınmış isimleri dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın duruşmasında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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