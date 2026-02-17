Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, paravan şirketler aracılığıyla yabancılara satış taahhütlerinde bulunduğu ve 'reklam gideri' adı altında ücretler talep ettiği belirlendi.

Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, devre mülk sahiplerine yüksek kar vaadiyle paravan şirketler üzerinden yabancılara satış taahhüdünde bulundukları ve satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir pazarlama firması aracılığıyla devremülk sahibi olan şahıslara ait tapuların, yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunan bir şebeke tespit etti. Dolandırıcılık şebekesinin, satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Maskeli şahıslar iki kardeşe pusu kurdu:1'i öldü, diğeri ağır yaralı
80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

80 bin TL'ye aldı, arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
Samsun'da maskeli şahıslar, iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Maskeli şahıslar iki kardeşe pusu kurdu:1'i öldü, diğeri ağır yaralı
Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu açılıyor
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş