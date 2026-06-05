Elazığ'da 4 sanığa toplam 696 yıl hapis cezası

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlardan ve gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle topladıkları altın ve nakit paralarla ortadan kaybolan 4 sanığa toplamda 696 yıl hapis cezası verildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2017 yılında yaşanan olayda bir kuyumcu, vatandaşlardan ve gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle topladıkları altın ve nakit paralarla ortadan kaybolmuştu. Onlarca mağdurun olduğu olayın ardından Karakoçan Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren dava sonuçlandı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar Z.A., M.A., A.A. ve D.A. hakkında kararını verdi. Onlarca mağdurun şikayeti üzerine açılan nitelikli dolandırıcılık davasında, sanıkların her bir mağdura yönelik eylemleri ayrı ayrı değerlendirildi.

Açıklanan kararda, "5237 sayılı TCK'nın 61. Maddesi gereği suçun işleniş bicimi, sanığın amaç ve saiki, kastının yoğunluğu ve meydana gelen zarar ve tehlike boyutu göz önüne alınarak eylemine uyan TCK'nın 155/2. maddesi gereğince takdiren ve teşdiden belirtilen mağdurlara karşı ayrı ayrı 85 kez 2 yıl hapis ve 600 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Aynı zamanda sanıklara TCK'nın 282/1. maddesi gereğince her bir sanığın ayrı ayrı 4'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Yine 85 kez 12 bin TL olmak üzere her bir sanığın 1 milyon 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Böylelikle her bir sanık, 174'er yıl hapis cezasına çarptırılırken sanıklara verilen toplam hapis cezası ise 696 yıl olarak kayıtlara geçti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı