Haberler

Yozgat'ta Tütün ve Kaçak Çay Ele Geçirildi

Yozgat'ta Tütün ve Kaçak Çay Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir dükkan ve ikamette tütün dolu makaronlar, boş makaronlar, kıyılmış tütün ve kaçak çay ele geçirildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapılan operasyonda makaron ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Boğazlıyan Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri istihbarat alarak harekete geçti. C.E. isimli şahsın dükkanında, deposunda ve ikametinde yapılan aramada bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 268 adet boş makaron, 50 kg. kıyılmış tütün, 12 kg kaçak çay ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aleyna Tilki: Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık devreye girdi

Bilinmeyen hastalığını açıkladı: Bedenim tamamen kilitlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı hazırlığı: Yüksek binaları vuracağız, boşaltın

İsrail'den yeni saldırı hazırlığı! Yapılan uyarı "Yok artık" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.