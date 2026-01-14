Yozgat'ta kaçak alkol yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 85 litre etil alkol, 7 litre sahte alkol ve 38 adet alkol kiti ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT