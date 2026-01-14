Yozgat'ta kaçak alkol yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapılan operasyonda 85 litre etil alkol, 7 litre sahte alkol ve 38 adet alkol kiti ele geçirildi. Şüpheli Y.Y. hakkında işlemler devam ediyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 85 litre etil alkol, 7 litre sahte alkol ve 38 adet alkol kiti ele geçirildi.
Şüpheli Y.Y. hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa