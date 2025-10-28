Yozgat'ta Jandarmadan Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu B.K. isimli şahsın tütüncü dükkanında kaçak tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi. Hassas burunlu köpek yardımıyla yapılan aramada 10 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 72.7 kilogram kıyılmış tütün ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT