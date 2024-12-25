Yozgat'ta 100 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Akıllı Saat Ele Geçirildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde piyasa değeri 100 bin TL olan, gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Şefaatli Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde, A.A. isimli şüphelinin aracın durdurularak arandı. Yapılan aramada piyasa değeri 100 bin TL olan 97 adet gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. - YOZGAT