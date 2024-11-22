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Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı

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İstanbul'da yasadışı bahis reklamı ve teşviği yaptıkları iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, 3 fenomenin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş'a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri'nde başlanacak.

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları iddia edilen 3 fenomen için iddianame tamamlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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