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Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ünlü sanatçı için 'Yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Adalet adalet kimine farkli bunlara farkli.

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Biz Seni Görmeden Sevdik Ya Serdar

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Haber YorumlarıMapo 77:

lavuk zamaninda ac havhavdi

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Haber YorumlarıFenasi Kerim:

400 lira mı hahahaha

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