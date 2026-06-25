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Yasa dışı bahisten 20 kişi adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahisten 20 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 52 şüpheli yakalandı, 20'si adliyeye sevk edildi. Operasyonda 10 milyar TL işlem hacmi hedeflenmişti.

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis suçuna yönelik Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 Haziran'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 52 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 20 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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