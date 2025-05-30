Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Şüpheli Tutuklandı
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Bartın merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bahis düzenleme ve aklama suçlarına yönelik yürütüldü.

Bartın merkezli İstanbul ve Kütahya illerinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi), suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçlarına ilişkin olarak yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon yapılmıştı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin insanlardan banka hesap bilgileri ve kripto hesapları satın aldıkları, bu bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdıkları ve bu yolla yüksek miktarda kazanç elde ettikleri tespit edilen şüpheliler, Bartın merkezli İstanbul ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanmıştı.

Gözaltında bulunan 1 kişinin işlemleri devam ederken, 24 şüpheliden 23'ü ise ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan 25 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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