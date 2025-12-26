Haberler

Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan İsa ve Hale Kereci çifti, yapay zeka ile oluşturulmuş sahte yatırım videosu üzerinden dolandırıcıların ağına düşerek 1.5 milyon lira kaybettiklerini açıkladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan karı-koca, yapay zeka ile oluşturulmuş sahte yatırım videosuna inanarak 1 milyon 500 bin lira dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAHTE YAPAY ZEKA VİDEOSUNA KANDILAR

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden ve hurda toplayıcılığı yapan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi, 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Hale Kereci, Facebook'ta karşılarına çıkan ilana tıklamalarının ardından dolandırıcıların ağına düştüklerini anlattı. İlk etapta düşük meblağlarla başlayan sözde yatırım sürecinde "dosya masrafı", "sigorta bedeli", "vergi borcu" ve "Merkez Bankası transferi" gibi gerekçelerle yönlendirildiklerini ifade eden Kereci çifti, ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından ve kredi kartlarından farklı şahıslar adına para transferi yapıldığını söyledi.

1,5 MİLYON LİRA KAYBETTİLER

Bu süreçte sigortasız kredi çektirildiğini, kurtaran hesaptaki birikimlerin alındığını, kredi kartlarından harcamalar yapıldığını, altınlarını bozdurduklarını ve yakınlarından borç para temin ettiklerini belirten İsa Kereci ve Hale Kereci, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin liranın dolandırıcıların eline geçtiğini dile getirdi.

Yaşadıkları olay sonrası Samsun Adliyesine giderek savcılığa başvurduklarını söyleyen çift, vatandaşları benzer ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hale Kereci adliye önünde gözyaşı döktü.

