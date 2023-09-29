Yangını film izler gibi izlediler Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangını film izler gibi izlediler

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Meraklı vatandaşlar, itfaiyenin çalışmasını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimar Sinan Demokrasi mahallesi 2225. sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangın sırada evde bulunan D.C.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı ikamette ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.