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Yalova'da Vahşice Öldürülen Girişimci Kadın Toprağa Verildi

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yabancı uyruklu çalışanlar tarafından öldürülen mantar üretim tesisi sahibi Canan Cerit, son yolculuğuna uğurlandı. Kadının evinde elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlı halde bulunması cinayetin vahşetini gözler önüne serdi. Cinayet şüphelilerinin yurt dışına kaçtığı söyleniyor.

Yalova'da evinde çalışanları tarafından vahşice öldürülen girişici kadın toprağa verildi

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde evinde yabancı uyruklu karı koca çalışanı tarafından vahşice öldürülen mantar üretim tesisi sahibi kadın girişimci Canan Cerit Termal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında ikamet eden Canan Cerit, evinde karı koca İran uyruklu çalışanları tarafından vahşice öldürülmüştü. Polis kadın girişimciyi evinde elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlı şekilde bulmuştu.

Olay sonrasında savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Kadının cesedi ardından otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra teslim alınan cenaze Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gökçedere Merkez Nur Camii'ne getirildi. Burada İkindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cerit'in naaşı Termal İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yabancı uyruklu 2 çalışanı tarafından öldürüldüğü düşünülüyor

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu karı koca tarafından öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Olay yerinden otoparktaki araçta inceleme

Öte yandan yaşanan olay sonrası Sefabey Caddesi'nde bulunan otoparkta mantar şirketine ait araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirmişti. Araçta arama yapan ekipler parmak izi de aldı. Şüphelilerin merkeze bu araçla geldiği düşünülüyor.

Yalova'da Vahşice Öldürülen Girişimci Kadın Toprağa Verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa

Çiftlikköy 3-sayfa Cinayet Ekonomi Yalova Kadın Suç

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