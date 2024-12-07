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Yalova'da Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da Sahte Para Operasyonu: 2 Tutuklama
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Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 104 sahte 200 TL banknot ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleştirilen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 104 adet sahte 200 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesindeki akaryakıt istasyonuna 5 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında otomobille gelen 3 kişinin akaryakıt alımı karşılığında sahte olduğu sonradan anlaşılan 1 adet 200 TL verdiği tespit edildi. Konuyla ilgili şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma gerçekleştirdiği operasyonla H.U., A.A. ve E.Ş.'yi yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.E. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Altınova ilçesinde bulunan evlerinde yapılan aramalarda toplam 104 adet sahte 200 TL banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Ş. ve S.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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