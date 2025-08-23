Yalova'da Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak üzerinde 45 bin lira para buldu. Şahsın parası el konulurken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin lira para çıktı.

Yalova merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık Yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları üst aramasında şahsın üzerinde 45 bin lira ele geçirdi. Paraya el konurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sanat dünyasında büyük kaos! Aslıhan Gürbüz, 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek duyurdu

Ünlü oyuncu "Bir ifşa da arkadaşımdan" diyerek duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

"Silah zoruyla taciz" iddiası! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.