Yalova'da Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 45 bin lira para çıktı.

Yalova merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık Yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları üst aramasında şahsın üzerinde 45 bin lira ele geçirdi. Paraya el konurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı. - YALOVA