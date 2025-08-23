Yalova'da Dilencinin Üzerinden 45 Bin Lira Çıktı
Yalova'da zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakalayarak üzerinde 45 bin lira para buldu. Şahsın parası el konulurken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık Yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi. Zabıta ekipleri yaptıkları üst aramasında şahsın üzerinde 45 bin lira ele geçirdi. Paraya el konurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa