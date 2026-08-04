Venezuela'da Depremde Ölü Sayısı 6 bin 125'e Yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 125'e ulaştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 125'e yükseldiğini, 60 bin 992 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Rodriguez, enkazın yüzde 16.5'inin kaldırıldığını, 287 yeni evin sahiplerine teslim ediğini aktardı.

Depremlerden en çok kıyı eyaleti La Guaira ve başkent Caracas etkilendi. Çoğunluğu La Guaira'da olmak üzere 190 bina tamamen yıkıldı yıkıldı. La Guaira ve Caracas'ta yaklaşık 24 bin kişi barınaklarda yaşadığı öğrenildi. La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran, yaklaşık bin 400 kişinin hala kayıp durumda olduğunuı belirtti.

Fon belirsizliği

Dünya Bankası'nın raporuna göre depremlerin yol açtığı fiziksel hasarın yaklaşık 20 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Depremden sonraki günlerde dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden destek sözleri verilmesine rağmen bu fonların nereden geleceği belirsizliğini koruyor. ABD, Ocak ayında dönemin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeye gerçekleştirdiği baskınla kaçırmasından bu yana Venezuela üzerinde yüksek düzeyde kontrolünü sürdürüyor ve Maduro'nun görev süresinden kalma bazı ABD ekonomik yaptırımları hala yürürlükte. Yetkililer, Venezuela'ya fon akışını kolaylaştırmak için kalan yaptırımların gevşetilmesini veya kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı