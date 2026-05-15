Haberler

Venezuela'da doğal gaz tesisinde yangın: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın Maracaibo Gölü'ndeki Lamargas doğal gaz tesisinde çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Yangının, eskiyen altyapı ve bakım eksikliği nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor.

Venezuela'nın Maracaibo Gölü'nde bulunan Lamargas doğal gaz tesisinde çıkan yangın sonucunda 2 kişi yaralandı.

Venezuela'nın Zulia eyaletindeki Maracaibo Gölü açıklarında devlet petrol şirketi PDVSA tarafından işletilen Lamargas doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar yoğun paniğe neden olan olayda en az 2 işçinin yaralandığını belirtirken, yangından kaçan bazı çalışanların da suya atladığını bildirdi. İlk değerlendirmelere göre yangının, Venezuela'nın en eski üretim sahalarından biri olan 5. Blok'ta yer alan sıkıştırma tesisindeki bir boru hattında meydana gelen patlamadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde tesisten yükselen alevler ve yangına müdahale anları yer aldı.

PDVSA, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, tesiste meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin de net bir bilgi paylaşılmadı.

Özellikle ülkenin batı kesiminde bulunan PDVSA'ya ait eskiyen petrol ve doğal gaz tesislerinde, son yıllarda sık sık yangın ve elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor. Kaynaklar, uzun süredir devam eden yabancı yatırım eksikliği ile ABD yaptırımlarının, şirketin bakım ve modernizasyon çalışmalarını zamanında gerçekleştirmesini zorlaştırdığını ifade ediyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler

4 yıldır bitmeyen işkence! Kapısına gelmeyen kalmadı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın