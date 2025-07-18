Van Gölü'nde Av Yasağını İhlal Eden 128 Kişiye İdari Ceza

Van Gölü'nde 3 aylık av yasağında 78 ton 500 kilogram inci kefali avlayan 128 kişiye toplam 2 milyon 725 bin 180 TL idari para cezası kesildi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sona erdi. Bu dönemde teknelerini karaya çıkararak bakımlarını yapan Vanlı balıkçılar, yasağın sona ermesiyle 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde uygulanan av yasağı sürecinde başta Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olmak üzere, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yapılan denetimlere rağmen kaçak avcılar geniş bir alanda inci kefali avlamaya devam etti. Yapılan denetimlerde 78 ton 500 kilogram ölü balığa el konulurken, 8 ton 700 kilogram canlı balık doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Olayla ilgili 128 kişiye toplam 2 milyon 725 bin 180 TL idari para cezası kesilirken kaçak balık avında kullanılan 118 av aracına el konuldu. - VAN