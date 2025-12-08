Haberler

Otelin restoranında korkutan yangın

Otelin restoranında korkutan yangın
Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Tamara Oteli'nin restoranında çıkan yangın, çevrede büyük korkuya neden oldu. Yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi sardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoranında ocakbaşı bölümünde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda bulunan Tamara Oteli'nin restoranında ocakbaşı bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi tamamen sardı. Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İşletmede büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

