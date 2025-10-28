Van'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Van merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbst bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde Van merkezli 2 ilde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, internetteki araç ilanlarının kopyalanması sonucu alıcı ve satıcı konumunda bulunan vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 146 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, HDD harddisk ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Açıklamada, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların siber vatanda sanal devriyelerimizle peşindeyiz" denildi. - VAN