Van'da iş yerinde yangın paniği

İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yok, ancak iş yerinde hasar meydana geldi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bostaniçi Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen dumanları fark eden çevre esnafı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İpekyolu, Tekstilkent, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği'nden ekipler ve su tankerleri sevk edildi. İş yerindeki malzemelerin tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede büyürken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN

