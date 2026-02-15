Haberler

Van'da iş yerindeki yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine İpekyolu, Edremit ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile 2 su tankeri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 kişi yaralanırken, 2 kişi de dumandan etkilendi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
