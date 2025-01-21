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Van'da Halı Saha Maçında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Van'da Halı Saha Maçında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir halı saha maçı sonrasında gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde gençler arasında oynanan bir halı saha maçı sonrası çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında yapılan halı saha maçının ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Ö.U. isimli şahıs hayatını kaybetti, bir diğer kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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