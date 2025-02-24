Van'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonları devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 bin 560 paket sigara, 46 adet cep telefonu, 350 adet güneş gözlüğü, 311 adet zippo çakmak, 34 adet şarj aleti, 16 adet kulaklık ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 2 adet 7.62x39 mm fişek, 2 adet Ak-47 tüfek şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN