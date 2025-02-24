Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon

Van'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. 2 bin 560 paket sigara, cep telefonları, güneş gözlükleri, silah ve mühimmat gibi çeşitli ürünler incelenerek 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen operasyonları devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 bin 560 paket sigara, 46 adet cep telefonu, 350 adet güneş gözlüğü, 311 adet zippo çakmak, 34 adet şarj aleti, 16 adet kulaklık ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 2 adet 7.62x39 mm fişek, 2 adet Ak-47 tüfek şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
img

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
img

Yeni 100 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.