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Van'da Emeklilere Faizli Borçlandırma Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da Emeklilere Faizli Borçlandırma Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
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Van'da, 19 emekliyi sahte senetlerle borçlandıran ve maaşlarına icra koyan 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda çok sayıda senet ve silah ele geçirildi.

Van'da 19 emekliyi senet imzalatıp faizle borçlandırdıkları ve icra yolu ile maaşlarının bir kısmına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit gelirli ve emekli 19 vatandaşı dernek üyesi yaptıkları, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı göstererek senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yolu ile maaşlarının bir kısmına el koydukları tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik 7 ikamet, 3 iş yeri ve 1 derneğe eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 38 adet senet, 1 adet tabanca, 18 adet fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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