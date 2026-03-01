Haberler

Van'da ahırda feci yangın: 67 küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen yangında, 67 küçükbaş hayvan ve 1 inek telef oldu. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği, ahır sahibinin maddi zararının büyük olduğu bildirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 67 küçükbaş hayvan ve 1 inek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Köprüağzı Mahallesi'nde ikamet eden Fehmi Kardaş isimli bir vatandaşa ait olan ahırda meydana geldi. Nedeni bilinmeyen çıkan yangında dumanların ve alevlerin arasında kalan 67 küçükbaş hayvan ve 1 inek telef olurken, ahırda ise maddi hasar oluştu.

Sabah saatlerinde ahırda başlayan yangını, ahır sahiplerinin yangını fark etmesiyle bölgeye itfaiye, ekipleri sevk edildi. Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ahırda dumanların ve alevlerin arasında kalan 30 koyun ve 37 kuzu ile 1 inek telef oldu. Olayın ardından bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması başlattı.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım bekliyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
