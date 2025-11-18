Haberler

Van'da 2 Bin 192 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol arama faaliyeti sonucunda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 192 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.K. (48) ve A.S. (40) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
