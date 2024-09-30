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Vali İbrahim Akın'ın Babası Bisiklet Kazasında Yaralandı

Vali İbrahim Akın'ın Babası Bisiklet Kazasında Yaralandı
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Konya Valisi İbrahim Akın'ın babası Yaşar Akın, motosikletle çarpışan bisikletinin kazasında yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın babası Yaşar Akın, geçirdiği bisiklet kazasında yaralandı.

Kaza, Osmancık ilçesinde bulunan Çorum Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ç. yönetimindeki 34 GLN 656 plakalı motosikletle, Yaşar Akın yönetimindeki bisikletin cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Yaşar Akın yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akın, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşar Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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