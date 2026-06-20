Çimentoyu fazla yükleyince 60 bin TL ceza kesildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tonaj denetiminde, izin verilen yük sınırını aşan bir çimento kamyonuna 60 bin lira ceza uygulandı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köy yolu mevkiinde 19 Haziran günü saat 16.40 sıralarında Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından tonaj uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında çimento taşıyan bir kamyonda yapılan kontrolde, aracın taşıma kapasitesinin yüzde 25 üzerinde yük taşıdığı tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılan araç işletenine 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, aşırı yüklemenin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve yol altyapısına zarar verdiğini belirterek denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı