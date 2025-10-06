Haberler

Üzüm Üreticisi Hırsızlıklara Karşı Güvenlik Kamerası Kurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 57 dekarlık üzüm bağına sahip Halil Kılıç, hırsızlıklara karşı güvenlik kameraları kurarak bağını koruma altına aldı. 150 tondan fazla üzümü bulunan Kılıç, kameralara 24 saat izleme yaparak güvenliğini sağlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde üzüm üreticisi Halil Kılıç, 57 dekarlık üzüm bağını hırsızlara karşı kurduğu güvenlik kameralarıyla koruma altına aldı.

Bağında 150 tondan fazla örtü altındaki üzümü henüz satmadığını belirten üretici Halil Kılıç, bağını 24 saat boyunca kameralarla izlediğini söyledi. Üzüm hırsızlıklarına karşı önlem amacıyla bu sistemi kurduğunu belirten Kılıç, "Bağlarda üzümlerimiz örtü altında duruyor, henüz satışını yapmadık. Her gün gece gündüz demeden bağımı kontrol ediyordum. En sonunda 57 dekar bağıma kamera taktırarak bağa sürekli gitmekten kurtuldum. 150 tondan fazla üzüm örtü altında bekliyor. Mutlaka güvenliğimi de almak zorundayım. Bağıma daha fazla kamera taktırmak için çalışmalarım devam ediyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
