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Uşak'ta Marketlere Sıkı Denetim Uygulandı

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Uşak Ticaret İl Müdürlüğü, Ulubey, Eşme, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde marketler ve perakende işletmelerde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı için denetimler gerçekleştirdi. Haksız artış yapan işletmelere cezai işlemler uygulandı.

Uşak'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 4 ilçede marketlerde ve diğer perakende sektöründe sıkı denetim gerçekleştirildi.

Uşak Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Uşak'ın Ulubey, Eşme, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde faaliyet gösteren marketler ve diğer perakende sektörlerinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı gerçekleştirilen işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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