Uşak'ta 382 teneke karışımlı zeytinyağı ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 382 teneke karışımlı zeytinyağı ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda kentte bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi.

İş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 382 teneke içerisinde toplam 1.370 litre karışımlı zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan E.Ç. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi kapsamında "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

