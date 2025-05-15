Ümraniye'de Ucuzluk Pazarında Yangın: Esnaf Gözyaşları İçinde İzledi

Ümraniye'de Ucuzluk Pazarında Yangın: Esnaf Gözyaşları İçinde İzledi
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İstanbul Ümraniye'de bir ucuzluk pazarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İşletme sahibi, yangını gözyaşları içinde izlerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak dükkanda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ümraniye'de ucuzluk pazarında yangın: Dükkan sahibi gözyaşları içinde izledi

İSTANBUL - Ümraniye'de 5 katlı binanın giriş katında bulunan ucuzluk pazarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşletme sahibi yaşananları gözyaşları için çaresizlikle izledi.

Yangın, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki ucuzluk pazarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Alevler binadaki dış cepheye sirayet ederek binanın üst katlarına ve çatısına yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında olay yerine gelen iş yeri sahibi, çaresizlik içinde alevleri izlerken gözyaşlarını tutamadı. Büyük üzüntü yaşayan esnafı, çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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