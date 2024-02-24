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Ümraniye'de Elektrik Trafosundan Çıkan Yangında 2 Kişi Dumandan Etkilendi

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Ümraniye'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangında elektrik trafosundan yükselen dumanlar üst katlara sıçradı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta müdahale edildi.

Ümraniye'de elektrik trafosundan çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Paniğe sebep olan yangında mahalle halkı sokağa döküldü.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi üzerinde 10 katlı apartman dairesinin giriş katında meydana geldi. Trafodan yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara sıçradı. Üst katlarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yükseldiği daireye müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye ekipleri megafon ile uyararak aşağıya inmelerini sağladı. Olayda site sakinleri sokağa dökülürken, 2 site sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, site sakinleri panik ile sokağa döküldü.

Görgü Tanığı Kartal Koç, "Eve doğru geliyordum Vural Sitesi'nde oturuyorum. Etrafta itfaiye ve ambulans gördüm. İlk önce telaşlandım kavga falan çıktı sandım. Sonra baktım Vural Sitesi'ndeki bloğun trafosu patlamış, dumanlar falan çıkmış. Etraftaki insanlara sorarak öğrendim. İtfaiye ekipleri yardım ediyorlar, şu anda olay hala devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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