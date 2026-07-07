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Umman açıklarında seyreden tankere şüpheli saldırı

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Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Umman'ın Limah bölgesi açıklarında bir tankerin şüpheli bir cisimle vurulması sonucu yangın çıktığını, ancak yaralanma veya can kaybı olmadığını açıkladı. Bölgede seyir güvenliği endişeleri sürüyor.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı, Umman'ın Limah bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğraması sonucu gemide yangın çıktığını, ancak olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğine dair tartışmalar gündemdeki tazeliğini korurken, bölgede endişe verici bir gelişme yaşandı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman'ın Limah sahilinin 8 deniz mili doğusundan güneye doğru seyreden bir tankerin sol tarafından yabancı bir cisimle vurulduğuna dair acil durum çağrısı gönderdiği bildirildi. Gemiye isabet eden cismin yangına yol açtığı aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı veya çevresel etki bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirme uyarısında bulunuldu.

Yemen açıklarındaki bir yük gemisi saldırıya uğramıştı

UKMTO'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Yemen'in Hudeyde kentinin 30 deniz mili güneybatısında seyreden bir yük gemisinin saldırıya uğradığını bildiren bir acil durum çağrısı gönderdiği kaydedilmişti. Kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırının incelendiği aktarılırken, bölgedeki gemilere dikkatli hareket etme ve şüpheli her türlü faaliyeti UKMTO'ya bildirme çağrısı yapılmıştı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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