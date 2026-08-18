Ultraslan lideri Şirin'in saçında uyuşturucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan toksikolojik incelemenin sonucu belli oldu. İncelemede, Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şirin'den alınan saç örneğinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen amfetamin ve metamfetamin bulunduğu belirlendi.

Şirin, soruşturma kapsamında daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamaları kabul etmemişti. Şirin ifadesinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji incelemesinde saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edilmesiyle, Şirin'in savcılık ifadesindeki beyanları ile Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı