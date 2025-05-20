TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle...
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmak üzere adliyeye geldi.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 2 ayrı suçtan 5'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmak üzere adliyeye geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa