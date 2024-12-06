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TUSAŞ'tan KAAN Paylaşımı: Bir Milletin Hayalleri

TUSAŞ'tan KAAN Paylaşımı: Bir Milletin Hayalleri
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Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş., sosyal medya hesabından KAAN uçağının fotoğraflarını paylaştı ve bu gücün sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşi olduğunu vurguladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.'nin "KAAN" paylaşımında, "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir" denildi.

Tusaş'ın sosyal medya hesabından KAAN'ın fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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