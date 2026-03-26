Türk şirketine ait ham petrol tankerinin Karadeniz açıklarında vurulduğu iddia edildi: O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı

Güncelleme:
Sierra Leon bayraklı Türk şirketine ait Altura isimli petrol tankerinin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıkarken İnsansız Hava Aracı ve İnsansız Deniz Aracı saldırısına uğradığı iddia edildi. Gemide hasar meydana gelirken, mürettebatın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk şirketine ait Altura isimli petrol tankerinin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Saldırının ses kayıtları ortaya çıktı.

Türk şirketi Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait eski ismi Beşiktaş olan "Altura" isimli ham petrol tankeri, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğusundaki liman şehri Novorossiysk'ten hareket ettikten sonra 00.30 sıralarında saldırıya uğradı.

Tankerin, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a yola çıktığı ve 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenildi. Geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı öğrenildi. Saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısının ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda mürettebattan kimse yaralanmazken geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu. Altura'ya en yakın gemi olan Erdek gemisi çağrıya cevap verirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile hızlı bot Kıyı Emniyeti 5 de olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin bölgede güvenlik ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü, geminin durumu ile ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
