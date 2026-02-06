Turgutlu'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken bir iş yeri hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Erbiller Sanayi Sitesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Yoğun yağışın ardından meydana gelen kayma sonucu sanayi sitesindeki bir iş yeri büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunurken, bölgede benzer risklerin devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağışların sürmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. - MANİSA