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Tunceli'de Kayak Kazası: Jandarma Ekipleri Yaralı Kadını Kurtardı

Tunceli'de Kayak Kazası: Jandarma Ekipleri Yaralı Kadını Kurtardı
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Tunceli Ovacık Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşerek yaralanan bir kadın, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de kayak yaparken düşerek yaralanan bir kadını, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

Olay, Ovacık Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın kayak yaparken düştü ve yaralandı. Haber verilmesi üzerine kayak merkezinde görevli JAK ekipleri harekete geçti. Kar motoru ve arkasına bağlanan sedye ile kadına ulaşan ekipler, yaralıyı aşağı indirdi. Yaralı kadın, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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