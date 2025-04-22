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Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
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Tüm birikimini kaybedip borç batağına saplanan bir kişi, intihar ederek yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektupta, ailesinden "her şeylerini çaldığı" için özür diledi. Olay, dijital bağımlılıklar ve kontrolsüz yatırımların yol açtığı yıkımı bir kez daha gündeme taşıdı.

Sanal kumar ve bilinçsiz kripto yatırımları bir aileyi daha yıktı. Kolay yoldan zengin olma hayaliyle sanal bahis tuzağına düşen bir kişi, tüm birikimini kaybedip yüksek borç yükü altına girdikten sonra yaşamına son verdi. Geride bıraktığı mektup ise yürek burktu.

"HER ŞEYİNİZİ ÇALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Hayatına son veren kişi, ailesine hitaben kaleme aldığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim, canım kızım… Umutlarınızı, geleceğinizi, daha doğrusu her şeyinizi çaldığım için özür dilerim. Umarım bensiz daha güzel, daha doğru bir hayat sizin olur. Size büyük üzüntü dışında yüklü bir borç bırakıyorum. Bu araba küçük bir kısmını karşılar sanırım. Size bıraktığım mirası reddetmeniz daha doğru olur."

İşte o mektup;

Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı

UZMANLAR UYARIYOR

Mektup, sosyal medyada da gündem olurken, olay kamuoyunda sanal kumar ve dijital yatırım çılgınlığının geldiği noktayı yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlar, kontrolsüz dijital para yatırımları ve bahis alışkanlıklarının psikolojik, sosyal ve ekonomik yıkımlara neden olduğuna dikkat çekerek, bu alanlara yönelik denetim ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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