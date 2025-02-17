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Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

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Ünlü peynir markası Yöre Süt'ün tulum peyniri olarak tanıtımını yaptığı ürünün eritme peyniri olduğu ortaya çıktı. Firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ürünlerde hileye başvuran işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak İstanbul'da Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, Yöre Süt Ürünleri firması radara takıldı.

TULUM PEYNİRİ YERİNE "ERİTME PEYNİRİ"

Ünlü firmanın "Peynirci Baba" olarak bilinen internet sitesinde "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu belirlendi. Rekabet Kurulu yaptığı değerlendirmede, firmanın ürünü doğru şekilde tanıtmayıp yanıltmasının kanunlara aykırı olduğunu belirtti.

    DEV MARKAYA YARIM MİLYONLUK CEZA

    Dev peynir markasında tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ilgili reklamların da durdurulmasına hükmedildi.

    Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza
    Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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