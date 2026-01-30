Haberler

TÜKDES'den ilave ücret yasağı kararına destek

TÜKDES'den ilave ücret yasağı kararına destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜKDES Üyesi Mensur Özçelik, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikleri değerlendirerek lokantalarda, kafelerde ve restoranlarda ilave ücret alınmasının yasaklanmasının tüketicileri rahatlatacağını belirtti. Yeni düzenleme ile yalnızca sipariş edilen ürünlerin bedelinin ödeneceğini vurguladı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişikliği değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Mensur Özçelik, lokanta, kafe, restoran ve pastane ve benzeri iş yerlerinde ilave ücret alınması yasağı düzenlemesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirtti.

Mensur Özçelik, 'Sorma ver parası' olarak tanımlanan, gönüllük esasına dayanmayan ücretlerin tüketicilerin mağduriyetine ve yoğun şikayetlere sebep olduğunu anlattı. Tüketicilerin sesi duyulduğunu, yanıltıcı etiket oyunlarıyla tüketicileri işletmelere çekerek ilave ücret almaya dur denildiğini belirten Mensur Özçelik, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği değiştirildi. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünün fiyatını ödeyecek. Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek. Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla devam edecek. Yapılan düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin bu günden itibaren yeni yasağa uyacaklarına inanıyoruz. Yasağa uymayan işletmeleri tüketiciler şikayet edebilirler. Belgelendirdikleri durumlarda; Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak ödedikleri haksız ücretin iadesini isteyebilirler" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı