Son dakika haberleri! TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü subayın DHKP-C'li kardeşleri gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü subayın DHKP-C'li kardeşleri gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Örgütün alt kanadı Dev-Genç militanlarının, FETÖ/PDY bağlantılı olduğu gerekçesi ile daha önce TSK'dan ihraç edilen ve geçtiğimiz Mart ayında yakalanan bir kadın üsteğmen ile kardeş oldukları öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, DHKP-C'ye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda kardeş oldukları öne sürülen E.K.(29) ve S.K.(29) adlı ikiz kardeşler, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların, söz konusu örgütün alt alan yapılanması olan "DEV-GENÇ" içerisinde aktif şekilde faaliyet gösterdikleri belirlenirken, E.K. ve S.K. kardeşlerin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mensup olduğu gerekçesi ile daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen ve geçtiğimiz Mart ayında Ankara'da yakalanan kadın üsteğmen N.K.C.'nin kız kardeşleri olduğu öğrenildi. Örgüt bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edilen N.K.C.'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilmişti.

Geçmişteki polisiye soruşturmalardan DHKP/C adına gösteri yürüyüşü düzenleme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu iddia edilen S.K. ile E.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title