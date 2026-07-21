ABD'den Kanada'ya yüzde 50 ek gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yı ticarette ABD'ye adil davranmamakla suçlayarak bu ülkeden ithal edilen çeşitli ürünlere yüzde 50 ilave gümrük vergisi getirdi.

ABD'den Kanada'ya yönelik yeni bir yaptırım açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın otomobil, süt ürünleri ve alkollü içecekler başta olmak üzere bazı sektörlerde ABD'ye karşı ayrımcı uygulamalar yürüttüğü gerekçesiyle, bu ülkeden ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdi. Beyaz Saray, düzenlemenin 30 gün içinde yürürlüğe gireceğini açıklarken, Kanada'dan ithal edilen şarap, hokey sopası gibi tüketim ürünlerinin yanı sıra çimento gibi sanayi ürünlerinin de ek vergi kapsamına alındığını bildirdi. Enerji ürünleri, potas, kritik mineraller ve balık gibi bazı önemli ürün grupları ise vergiden muaf tutuldu. Açıklamada, uygulanacak yüzde 50 ek gümrük vergisinin Kanada'nın ABD'ye yönelik ayrımcı uygulamalarının ortaya çıkardığı yük ve dezavantajı telafi edeceği belirtildi. Beyaz Saray tarafından yayınlanan ve Kanada'ya uygulanacak yeni gümrük vergilerinin ele alındığı bilgi notunda, vergilerin ürünün ABD, Kanada ve Meksika arasındaki USMCA olarak bilinen mevcut serbest ticaret anlaşması kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın uygulanacağı açıklandı.

"Kanadalılar birlik olmuş, gereken adımları atmıştır"

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı açıklamada Trump'ın kararına tepki göstererek, "Bu, ABD'nin USMCA serbest ticaret anlaşmasını doğrudan ihlal ederek bir dizi gümrük vergisi uygulamaya koymasıyla başlayan tek taraflı Amerikan adımlarının sonuncusu" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma tehditlerine de gönderme yapan Carney, "Bu tedbirlere ve Kanada'nın egemenliğine yönelik tehditlere karşı eyaletler, bölgeler ve ülkenin üç kıyısındaki tüm Kanadalılar birlik olmuş, ekonomimizi desteklemek ve çalışanlarımızı, çiftçilerimizi, işletmelerimizi ve ailelerimizi korumak için gereken adımları atmıştır" dedi. Kanada Başbakanı, önümüzdeki haftalarda ABD ile ticaret görüşmelerini yoğunlaştırmaya hazır olduklarını söyledi.

"ABD'ye ayrımcılık adil değil"

Yeni gümrük vergilerini duyuran başkanlık kararı kapsamında üç bildiri yayımlayan Trump, burada Kanada'nın ABD ile ticarette otomobiller, süt ürünleri ve alkollü içeceklere ilişkin uygulamalarından şikayet etti. İki ülke arasındaki ticari görüşmelerin çıkmaza girdiğine işaret eden açıklamalarında Trump, Kanada'nın ABD'ye diğer ülkelere uygulamadığı vergi ve kota uyguladığını ve ABD'ye ayrımcılığın adil olmadığını ifade etti.

Yaptırım 30 gün sonra yürürlüğe girecek

Beyaz Saray'ın Kanada'yı hedef alan yeni gümrük vergileri, ulusal acil durumlar yerine, ABD'ye ticari ayrımcılık yapan ülkelere yüzde 50'ye kadar olan oranda ilave gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyan 1930 tarihli Gümrük Yaptırımı Yasası'nın 338'inci maddesine dayanılarak getirildi. 1930 tarihli ticaret yasasının bu hükmü daha önce hiç uygulanmamıştı. Uygulamanın 30 gün sonra yürürlüğe girecek olması, vergiler yürürlüğe girmeden önce iki ülkeye anlaşmazlığı çözmeleri için zaman tanıyacak.

Trump'tan orman yangını tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın ABD kentlerine taşınmasına ilişkin Pazar günü yaptığı açıklamada, "Havamız zehirlendi. Mark Carney ile iyi ilişkilerim var ama Kanada'daki orman yangınlarının durdurulması gerekiyor. Onlara yardımcı olabilirsek oluruz. Fakat belki bize bir miktar tazminat ödemeleri gerek. ya da biz bazı gümrük vergileri uygulamalıyız" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı