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Trump'ın Barış Kurulu, Gazze için 2,45 milyar dolarlık altı aylık planı açıklayacak

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Trump'ın Barış Kurulu, Gazze için 2,45 milyar dolarlık altı aylık planı bugün açıklayacak. Plan geçici barınma, enkaz kaldırma, hastane onarımı, ekonomik iyileşme ve çok uluslu güvenlik gücünü içeriyor; uygulamaya İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından başlanması hedefleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Kurulu, Gazze Şeridi'nin toparlanması için geçici barınma, enkaz kaldırma, hastane onarımları, ekonomik iyileşme ve çok uluslu güvenlik gücünü içeren 2,45 milyar dolarlık altı aylık planı bugün açıklayacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardıman devam ederken, bölgede yeniden yapılanma ve güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin tartışmalar da sürüyor. ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın öncülüğündeki Barış Kurulu'nun, Gazze'nin toparlanmasına yönelik kapsamlı bir yol haritası üzerinde çalıştığı bildirildi. Amerikan haber sitesi Axios'a göre, Barış Kurulu, Gazze Şeridi'nin toparlanması için 2,45 milyar dolarlık altı aylık planı bugün açıklayacak. Plan, geçici barınma alanlarının oluşturulması, enkazların kaldırılması, hastanelerin onarılması, ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ve çok uluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılması için yapılacak harcamaları içerecek.

Gazze'nin tamamen toparlanması yaklaşık 71,4 milyar dolara mal olabilir

Plan kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar altyapı çalışmaları, 885 milyon dolar ise güvenlikle bağlantılı projeler için ayrılıyor. Bu kapsamda Uluslararası İstikrar Gücü için üslerin kurulması, Filistin polisinin maaşlarının karşılanması ve Hamas'ın silahsızlandırılması sürecinin parçası olarak silahların geri satın alınması için kaynak ayrılması öngörülüyor. Plana göre, Gazze'nin tamamen yeniden toparlanmasının 10 yıllık süreçte yaklaşık 71,4 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Axios'un haberine göre, planın uygulanmasına İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerin hemen ardından başlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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